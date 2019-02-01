В Тюменском районе оценили готовность к посевной кампании

Архивное фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменском районе подготовка к посевной идет по плану - таков основной вывод совещания, которое прошло на базе учхоза аграрного университета Северного Зауралья, сообщает пресс-служба главы района.

По информации начальника отдела сельского хозяйства управления АПК Николая Бородина, качество посевного материала в этом году намного лучше прошлогоднего.

"Кондиционны 59% семян, в то время как в прошлом году на начало февраля было только 38%. До 20 марта до посевных кондиций планируется доработать все 100% семян. Этого показателя уже достигли в учхозе, АО "Мальковское", АО "Успенское", совхозе "Червишевском", крестьянском хозяйстве "Пчела" и – впервые в столь ранние сроки – в "Каменском-2" и "Рощинском". А вот по накоплению минеральных удобрений есть вопросы", - рассказал он.

Пока их запасено только 32% от потребности, в то время как в среднем по области показатель составляет 39%. Впрочем, аграрии решают и эти проблемы. Так, главный агроном учхоза Алексей Корешков сообщил, что вагоны с удобрениями для их хозяйства уже в пути.