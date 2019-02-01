Лыжница Наталья Непряева взяла бронзу на этапе кубка мира

| Фото: matchtv.ru | Фото: matchtv.ru

Российская лыжница Наталья Непряева взяла бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на этапе Кубка мира в итальянском Коне, сообщает "Р-спорт".

Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен со временем 27 минут 24,8 секунды. Второе место заняла швейцарка Надин Фэндрих с отставанием в 3 секунды, Непряева отстала от победительницы на 12,6 секунды.

Россиянки Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова заняли четвертое и пятое места. Тюменка Анна Жеребятьева стала 30-й.