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Лыжница Наталья Непряева взяла бронзу на этапе кубка мира

Спорт, 16:45 17 февраля 2019

matchtv.ru | Фото: matchtv.ru

Российская лыжница Наталья Непряева взяла бронзу в индивидуальной гонке на 10 км классическим ходом на этапе Кубка мира в итальянском Коне, сообщает "Р-спорт".

Победительницей гонки стала финка Кертту Нисканен со временем 27 минут 24,8 секунды. Второе место заняла швейцарка Надин Фэндрих с отставанием в 3 секунды, Непряева отстала от победительницы на 12,6 секунды.

Россиянки Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова заняли четвертое и пятое места. Тюменка Анна Жеребятьева стала 30-й.

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# лыжные гонки

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