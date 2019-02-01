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В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей

Общество, 18:15 17 февраля 2019

tonkosti.ru | Фото: tonkosti.ru

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы квартал Красных фонарей был туристической достопримечательностью, сообщает РИА Новости.

Мэр города Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым".

В интервью местным СМИ мэр заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает им предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность. Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов.

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