В Амстердаме реформируют квартал Красных фонарей

| Фото: tonkosti.ru | Фото: tonkosti.ru

Власти Амстердама больше не хотят, чтобы квартал Красных фонарей был туристической достопримечательностью, сообщает РИА Новости.

Мэр города Фемке Халсема призвала к изменениям в популярном районе. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность является "унизительным" и "недопустимым".

В интервью местным СМИ мэр заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво.

По ее словам, обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих "квартал любви", не только мешает им предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность. Как подчеркнула Фемке Халсема, амстердамская традиция больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов.