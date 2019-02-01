Команда Тюмени вырвалась в лидеры Кубка по "Брэйн-рингу"

| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Победу в трех боях над командами Узбекистана, Эстонии и Ростова-на-Дону одержала команда Тюмени в шестой игре телепрограммы "Брэйн-ринг" на телеканале НТВ, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

В чемпионате принимают участие 35 команд из 12 стран. Чтобы завоевать Кубок, эрудитам нужно одержать победу в отборочном бою, победить одну из трех команд высшей лиги, а затем в двух боях "Битвы Титанов" превзойти нынешнего лидера.

Представители Тюмени Роман Рзаев (капитан), Михаил Попов, Евгений Артемов, Владислав Тарасов, Майя Косович и Святослав Косович сыграли первый отборочный бой против сборной Узбекистана и одержали победу со счетом 5:3.

Следующим соперником тюменцы выбрали команду Эстонии – представителя Высшей лиги, и одержали "сухую" победу 5:0.

"Перед боем, конечно, чувствуется некоторое волнение в команде, этакий боевой зуд. Не самый успешный сезон был пройден нами и пошел только на пользу, было проведено много работы. Залог хорошей игры – комфортно выстроенное общение, а мы с этим отлично справились", - рассказала Майя Косович.

Как отметил капитан команды Роман Рзаев, на протяжении двух месяцев команда тренировалась в режиме нон-стоп. Пробовали разную рассадку, отвечали на вопросы, общались. Было важно наладить контакт между игроками.

В "Битве Титанов" наши земляки сошлись с чемпионом России – командой из Ростова-на-Дону. Обыграв соперников в первом бою со счетом 5:1, второй бой при счете 3:0 в пользу Тюмени прервался серией пенальти: команды не нашли правильный ответ на три вопроса подряд. В итоге тюменцы победили со счетом 2:0.

"На площадке царит атмосфера бесконечного ожидания. Каждый раз, когда Андрей Козлов вызывает очередную команду, испытываешь невероятные эмоции, как будто сейчас назовут номер твоего счастливого билета", - поделился представитель команды Михаил Попов

Следующую игру тюменцы начнут уже в статусе лидера. Претенденты на победу в Кубке будут обязаны сразиться с нашей командой в "Битве Титанов".