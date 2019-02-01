Опыт работы социальных служб и центров Тюменской области передадут другим регионам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работа с многодетными семьями, семьями попавшими в трудную жизненную ситуацию, людьми асоциального образа жизни носит в Тюменской области комплексный характер и имеет не общий подход, а адресный, с оказанием индивидуальной помощи и поддержки.

Об этом сказал после проверки социальных объектов и служб главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко 15 февраля.

В регионе на начало 2019 года насчитывается более 25 тыс. многодетных семей, 3 тыс. замещающих семей, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и 2 тыс. семей, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации.

После посещения центра реабилитации и ресоциализации для людей без определенного места жительства "Милосердие" и стационара для детей и родителей регионального центра "Семья" он отметил хорошую материальную базу, соблюдение санитарных норм и увлеченность людей, помогающих постояльцам.

"В этой сфере работают много добровольцев, некоммерческих организаций, и, чтобы оказывать ежедневно всестороннюю, действенную помощь сложным категориям людей, невозможно вполсилы, только с полной самоотдачей. Здесь я увидел людей с большой душой, и всем им – врачам, специалистам, психологам, волонтерам – отдельное спасибо", - выразил слова признательности Дмитрий Кузьменко.

Также он отметил важность комплексной работы: первостепенная задача – спасти жизнь, не дать погибнуть, но не менее важная и более длительная – помочь преодолеть ситуацию, вернуться к полноценной жизни.

В центрах "Милосердие" и "Семья" специалисты не только предоставляют кров, еду обездоленным, оступившимся, находящимся в социально опасном положении. Им часто требуется помощь в восстановлении документов, получении медицинских услуг, трудоустройстве, поиске родственников. Поэтому в центрах оказывают не только круглосуточную экстренную социальную помощь, но и правовое, психологическое сопровождения.

"Наша работа по Тюменской области с одной стороны носит характер проверки, с другой – после осмотра я могу сказать, что опыт работы стоит обобщить для передачи другим регионам, он будет полезен и в Уральском федеральном округе, и в стране", - резюмировал главный федеральный инспектор.

Ирина Кургузова