Тюменская дзюдоистка завоевала золото на Кубке Европы

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Спортсменка Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Алина Сергеева стала победительницей в весовой категории до 48 кг на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который состоялся в Санкт-Петербурге 16 и 17 февраля.

Как сообщает пресс-служба центра, воспитанница Андрея Вуколова выиграла четыре схватки, три из которых оценками "иппон". Всего в весовой категории до 48 кг соревновались 15 соперниц.

Алина Сергеева имеет звание "Мастер спорта России", является победителем командного первенства Европы, неоднократным победителем и призером кубков Европы и первенств России.

Еще два представителя центра - Юлия Куняева (до 48 кг, тренер Азат Фаттахов) и Новруз Новрузов (до 81 кг, тренер Магомедшафи Небиев) - остановились в шаге от пьедестала и заняли 5 места.

Всего в состязаниях боролись более 240 спортсменов из 14 стран мира.

По окончании турнира для участников Кубка будет организован трехдневный международный тренировочный лагерь.