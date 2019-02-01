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Тюменские дзюдоисты привезли золото, серебро и бронзу из Москвы

Спорт, 11:27 19 февраля 2019

«Тюмень-дзюдо» Тюменские дзюдоисты привезли золото, серебро и бронзу из Москвы | Фото: «Тюмень-дзюдо»

Обладателями четырех медалей: одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых стали спортсмены Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", почтившие память заслуженного тренера РСФСР Юрия Зайцева на татами Москвы в рамках всероссийских соревнований по дзюдо среди мужчин и женщин.

«Тюмень-дзюдо» | Фото: «Тюмень-дзюдо»

В весовой категории до 90 кг не было равных Рустаму Амирметову, тренирующемуся под руководством Магомедшафи Небиева. Еще три медали на счету подопечных Данила Воловича. Серебряного успеха в весе свыше 100 кг добился Муса Туменов. Бронзовыми призерами стали Андраник Курдян (до 73 кг) и Иван Мариненков (до 100 кг).

«Тюмень-дзюдо» | Фото: «Тюмень-дзюдо»

Всего за награды турнира боролся 171 спортсмен из 20 субъектов Российской Федерации, сообщает "Тюмень-дзюдо".

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# дзюдо , центр олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо

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