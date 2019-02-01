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Тюменцы выполнят норматив ГТО по стрельбе из пневматики

Спорт, 12:54 19 февраля 2019

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Прием норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" по стрельбе из пневматической винтовки начнется на базе спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ (ул. Ямская, 116/3) 19 февраля в 15 часов, сообщает ЦСП72.

Тестирование пройдет в рамках оборонно-массовых мероприятий, посвященных Дню защитника отечества. К выполнению норматива допускаются все желающие в возрасте от 11 до 59 лет (с 3 по 9 ступени).

При себе необходимо иметь УИН (регистрация на сайте gto.ru), копию паспорта, копию медицинской справки, а также согласие на обработку персональных данных (можно заполнить на месте проведения тестирования или самостоятельно, скачав его здесь).

Предварительная запись не требуется.

Дополнительная информация в центре тестирования МАУ ДО СДЮСШОР № 2 по телефону 29-01-98.

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# ГТО , пневматическая винтовка , стрельба

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