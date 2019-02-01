Икру радужной форели из Испании завезли на Ямал

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Икру радужной форели из племзавода Испании завезли на Собский рыбоводный завод, сообщает ИА "Север-пресс".

Специалисты Собского рыбзавода занялись разведением радужной форели в рамках товарной аквакультуры. Планируется доращивать форель до товарной массы, которая составляет около 2 - 2,5 кг. Жители Ямала увидят на прилавках магазинов новый продукт к концу 2019 года.

Летом в округе начнется строительство рыбоводного завода на реке Таз, как филиала Собского завода. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: "Популяция рыбы у нас сильно нарушилась за последние годы, поэтому нужны дополнительные усилия по искусственному воспроизводству. Собский завод успешно работает, такой же надо сделать на реке Таз. Проект проходит сейчас все необходимые экспертизы. Надеюсь, что летом приступим к строительству".