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Наталья Соколова прочтет лекцию "Кино, которое любим"

Общество, 09:24 20 февраля 2019

Киноклуб ТГИК во ВКонтакте Наталья Соколова | Фото: Киноклуб ТГИК во ВКонтакте

Лекция-концерт "Кино, которое любим" начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова 21 февраля в 16 часов, сообщают организаторы.

Лектор-киновед Наталья Соколова будет комментировать фильмы: "Карусель", "Сто дней после детства", "Егор Булычов", "Золотая мина", "Дикая собака Динго".

Фортепианный дуэт Тюменского государственного института культуры – Ольга Аскарова и Светлана Грауберг - исполнит музыку из этих фильмов.

Напомним, лекторий стартует в рамках сотрудничества Тюменского государственного института культуры с Музейным комплексом им. И.Я. Словцова. Цикл включает три лекции-концерта: "Музыкальные шедевры кино", "Музыкальные картинки" и "Волшебный мир театра".

Вход на мероприятие свободный.

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# кино , лекция , музей Словцова , музыка , Наталья Соколова

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