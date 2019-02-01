Тюменцы отправили новобранцам в армию полтора центнера сладостей

| Фото: УФПС Тюменской области, филиал ФГУП «Почта России» | Фото: УФПС Тюменской области, филиал ФГУП «Почта России»

Около 150 кг сладостей отправили жители Тюменской области новобранцам, которые проходят срочную службу в рядах российской армии. Акция "Сладкое письмо солдату" приурочена ко Дню защитника Отечества и проходит в регионе второй раз, сообщили в тюменском филиале "Почты России".

Посылки принимают во всех почтовых отделениях области, адрес воинской части подскажет оператор почтовой связи. По данным на 19 февраля из 150 кг сладостей в воинские части 60 кг отправили жители сельской глубинки. Самый большой объем почтового отправления – 15 кг.

География посылок обширна – Свердловск, Челябинск, Москва, Воронеж, Тамбов, Карелия, Астрахань, Ростов, Амур, Алтай, Хабаровск, Забайкальский край. В посылках - конфеты, пряники, печенье, орехи, открытки и письма.

Чаще всего посылки отправляют родственники и близкие люди. Кроме этого в акции участвуют тюменские студенты и школьники. К примеру, учащиеся Тюменского лесотехнического техникума по специальности "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" собрали десять посылок для выпускников своего учебного заведения.

"Почта России" напоминает, что отправить посылку стало еще проще. Если адрес известен, то оформить и оплатить отправление можно, не выходя из дома или офиса. Подробная информация об услуге размещена на сайте.

Посылки для новобранцев можно отправить до конца февраля.