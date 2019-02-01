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От молодежи Тюмени ждут заявок на конкурс "Лидер XXI века"

Общество, 17:27 19 февраля 2019

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Прием заявок на городской этап областного конкурса "Лидер XXI века" стартовал в областном центре, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Он продлится до 27 февраля.

Конкурс для лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений из Тюмени проводят в двух возрастных категориях: от 14 до 17 лет и от 18 до 30 лет.

Для участия необходимо представить резюме, ссылку на видеоролик, который отражает суть деятельности общественного объединения, творческое эссе, портфолио социальных проектов, разработанных в рамках основных направлений деятельности общественного объединения.

Заявки принимают по адресу: г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 52, кабинет 103, до 18 часов.

Очный тур состоится 1 марта с 10 до 15 часов в центре "Грант" (ул. Профсоюзная, 52). Его победители будут представлять Тюменскую область на региональном этапе конкурса.

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# конкурсы , социальные проекты , талантливая молодежь

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