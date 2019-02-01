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Универсального атлета выберут в Тюмени

Спорт, 08:07 21 февраля 2019

центр "Аванпост" во ВКонтакте | Фото: центр "Аванпост" во ВКонтакте

Отборочный турнир по функциональному многоборью среди допризывной молодежи Тюменской области "Универсальный атлет - 2019" начнется в спортивном комплексе "Гагаринский" (ул. Макарова, 2) 22 февраля в 10 часов 30 минут, сообщают организаторы.

В турнире примут участие около 80 участников из Нижневартовска, Ишима, Тобольска, а также Нижнетавдинского, Упоровского, Армизонского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов. Физическую подготовку проверят спортсмены от 14 лет и старше. В борьбу за призовые места вступят и воспитанники центра "Аванпост".

Участникам предстоит пройти целый комплекс испытаний по виду спорта "Функциональное многоборье", куда войдут гимнастические упражнения в висе на высокой перекладине, на полу, прыжковые, циклические упражнения и ряд упражнений с отягощением. Атлеты будут бороться за награды турнира как лично, так и в командном зачете.

Из числа победителей и призеров турнира будет сформирована сборная команда, которая представит Тюменскую область на чемпионате УФО по функциональному многоборью.

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# многоборье , универсальный боец , центр Аванпост

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