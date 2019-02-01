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В Надыме пожарные спасли женщину из горящей квартиры

Происшествия, 08:40 21 февраля 2019

89.mchs.gov.ru | Фото:

19 человек, в том числе 5 детей, эвакуировали с помощью спасательных устройств с верхних этажей горящего многоквартирного дома пожарные Надыма 20 февраля, сообщает ГУ МЧС России по Ямалу.

Пожар начался во второй половине дня в многоэтажном капитальном одно-подъездном доме по ул. Ямальская. На момент прибытия спасателей горела квартира на третьем этаже, наблюдалось сильное задымление.

89.mchs.gov.ru | Фото: 89.mchs.gov.ru

В тушении пожара были задействованы 16 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС. В горящей квартире обнаружена и спасена хозяйка 1965 года рождения. С признаками отравления угарным газом ее передали в карету скорой помощи, она госпитализирована в отделение реанимации. В кратчайшие сроки пожар был полностью ликвидирован. Огнем повреждена комната и закопчена квартира по всей площади. Причина ЧП и ущерб устанавливаются.

89.mchs.gov.ru

Бдительность жильцов и оперативные, четкие, грамотные действия дежурного караула способствовали тому, что пожар был быстро обнаружен и ликвидирован.

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# ГУ МЧС России , Надым , пожар , спасение на пожаре , эвакуация

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