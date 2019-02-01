Водитель на ВМW протаранил ворота МВД в Муравленко

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4 тыс. рублей заплатит мужчина, умышленно наехавший на центральные ворота здания полиции в Муравленко. Как сообщает ГУ МВД России по Ямалу, такое решение вынес городской суд.

Задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", и подвергнут административному наказанию в виде ареста на двое суток. Мужчина утратил возможность ездить за рулем в течение года, а также он обязан пройти диагностику и профилактические мероприятия в связи с употреблением наркотических средств без назначения врача.

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17 февраля в 19 часов злоумышленник на ВМW-Х5, двигаясь по ул. Дружбы Народов, протаранил центральные ворота здания городского МВД. По ориентировке наряд группы ДПС принял меры для остановки автомобиля, но водитель продолжил движение. После принудительной остановки машины злоумышленник попытался скрыться бегством, однако его задержали полицейские.

Комментарий начальника ОИиОС УМВД России по ЯНАО И. А. Будькиной.