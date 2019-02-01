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Тюменцев проконсультируют по туристическим услугам

Общество, 13:48 21 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам туристических услуг работает в Тюмени 21 и 22 февраля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Получить консультации в управлении можно по телефонам: 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, в консультационном центре на базе Центр гигиены и эпидемиологии 68-48-94.

Часы работы горячей линии управления: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

Часы работы горячей линии центра гигиены и эпидемиологии: понедельник - четверг с 8 до 17 часов; пятница с 8 до 14 часов 30 минут; перерыв с 12 до 12 часов 30 минут.

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# горячая линия , Роспотребнадзор , туризм

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