Тюменцы решат, какие скверы и парки нужно благоустроить

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

81 общественная территория представлена в рейтинговом голосовании - жителям Тюмени предлагают выбрать, какие скверы, парки и бульвары необходимо привести в порядок в первую очередь в 2020 году.

Ознакомиться со списком предложенных территорий можно на сайте городской администрации или в группе во ВКонтакте.

Голосование пройдет на портале "Я решаю!" 28 февраля.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, для благоустройства в Центральном административном округе предлагается семь территорий: парк "Заречный", бульвары "Детства" и "Шаимский" и другие. В Калининском округе - 15. В Восточном - 35. В Ленинском административном округе - 24.

Победителем признается общественная территория, за которую будет отдано наибольшее количество голосов участников. Если территории наберут одинаковое число голосов - благоустроена будет та, по которой уже разработана проектная документация.