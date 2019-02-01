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Всероссийский конкурс проектов создания комфортной среды ждут изменения

Общество, 17:05 22 февраля 2019

www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Порядок проведения Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды изменится. Главная новация – проведение конкурсных процедур на три года вперед, сообщает Минстрой.

"Мы объявим конкурс сразу на 2020, 2021 и 2022 годы. Это позволит победителям заранее пройти все процедуры и без проволочек реализовать проект. Процедура проведения конкурса станет максимально прозрачной и понятной для всех участников", - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального комплекса России Владимира Якушев.

Также будут установлены новые критерии к отбору победителей – проекты должны не просто восстанавливать историческое и культурное наследие, но и быть адаптированными к современным реалиям. Изменится и форма предоставления поддержки победителям конкурса.

Впервые инициатива организовать и провести такой конкурс прозвучала в 2018 году в подмосковной Коломне. Тогда ее поддержал президент России Владимир Путин. На первый конкурс поступило 455 заявок из 82 регионов. 80 проектов из 43 регионов стали победителями. Учитывая большой интерес, проявленный к конкурсу, его решено проводить ежегодно в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Ежегодный призовой фонд составит 5 млрд рублей.

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# Владимир Якушев , комфортная среда , конкурс , Минстрой

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