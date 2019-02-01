Экстрим, смелость и креатив: в "Битве на Туре" тюменцы увидят полеты лучших райдеров страны

| Фото: Сергея Русанова | Фото: Сергея Русанова

Около 40 лучших сноубордистов приехали в Тюмень побороться за призы этапа Кубка России по сноуборду в дисциплине биг-эйр "Битва на Туре" 23 февраля, рассказал корреспонденту агентства "Тюменская линия" президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин.

"Если сравнивать с другими видами спорта, то количество участников небольшое. Гораздо важнее то, что наш искусственный трамплин уникален и собирает уже третий год самых титулованных сноубордистов. Практически все, кто приехал с Сахалина, из Башкирии, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Миасса, встречаются на лучших мировых площадках, это действительно топовые спортсмены", - пояснил он.

Некоторые спортсмены едут на фестиваль "Битва на Туре" по отзывам друзей и земляков. Например, из Новосибирска приехала команда из четырех человек, среди них Мария Кокушкина. Она станет второй девушкой на этих соревнованиях, составив компанию Ольге Логиновой из Екатеринбурга.

Сноубордистка из Новосибирска рассказала, что в прошлом году ребята из Новосибирска уже участвовали в Тюмени. "Понравился уровень организации, и то, что состязания коммерческие, не как обычный Кубок, бороться за призы всегда интереснее. Трасса тоже заслуживает высокой оценки, одновременно длинная и позволяет неплохо выполнять задуманные трюки", - подчеркнула Мария Кокушкина.

Напомним, биг-эйр – самый зрелищный вид выступлений. Сноубордисты стартуют с самого высокого уровня набережной – ул. Республики рядом с мостом Влюбленных и совершают перелет через два нижних уровня. В финале состязаний до момента приземления на льду реки Туры им предстоит успеть выполнить в воздухе по два трюка.

Квалификационные заезды, дающие право пройти в финал и получить часть призового фонда из 100 тыс. рублей, начнутся в 15 часов.

Торжественное открытие финальных выступлений - в 19 часов.

Зрители, помимо завораживающего зрелища полетов и трюков райдеров в свете софитов, увидят показательные выступления спортсменов на снегоходах и боевых дрифт-автомобилях.

В течение дня гости "Битвы на Туре" могут бесплатно прокатиться на сноуборде на специальной площадке, выпить кофе в теплом фуд-корте и успеть выиграть борд.

Сноуборд можно получить за креативное селфи на фоне рекламного баннера возле стартовых ворот соревнований. Фотографии нужно выложить на своей странице во "ВКонтакте" с хештегами #Битванатуре_ВКонтакте #Битванатуре и сообщить об этом в группе организаторам. Победителя объявит главный судья соревнований на церемонии открытия.

Онлайн-трансляцию "Битвы на Туре" можно посмотреть на портале Тюменской области.

Сергея Русанова Сергея Русанова

Ирина Кургузова