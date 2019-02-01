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Жителям подтопляемой зоны Ишима напомнили о безопасности

Общество, 11:39 24 февраля 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

О том, что делать в чрезвычайной ситуации, напомнили спасатели жителям подтопляемой зоны Ишима.

Подворовые обходы провели сотрудники 18 отряда ФПС и межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 совместно с представителями полиции, городской администрации и муниципальных учреждений, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Специалисты вручили жителям буклеты с рекомендациями по подготовке к большой воде и спасению имущества, а также контактными телефонами всех служб, в которые следует обращаться по вопросам ЧС. Ишимцам также напомнили о соблюдении требований пожарной безопасности в период пожароопасного периода.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок , пожарные , спасатели

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