  • 25 февраля 201925.02.2019понедельник
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -11..-13 С 5 м/с ветер юго-западный

В "Красной гвоздике" предоставляют более ста медицинских услуг

Общество, 19:42 24 февраля 2019

gvozdika72.ru | Фото: gvozdika72.ru

В Тюменском оздоровительном центре "Красная гвоздика" широко используются современные технологии восстановительной медицины. Высококвалифицированные специалисты предоставляют клиентам более 110 видов медицинских услуг.

Набирает популярность методика пассивного подводного вертикального вытяжения позвоночника в терапевтическом минеральном бассейне, с уникальной по своему химическому составу среднетермальной минеральной водой. За 2018 год такое лечение прошли около 250 человек.

Оздоровительные программы основаны и на использовании уникальных природно-климатических ресурсов в сочетании с рекреационно-оздоровительными методиками, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 24.02.2019В "Красной гвоздике" предоставляют более ста медицинских услуг
18:16 24.02.2019Тюменская команда "Наполеон Динамит" готовится к выступлению в Высшей лиге
18:00 24.02.201925 февраля - события дня
16:36 24.02.2019Музей Маслянской средней общеобразовательной школы - в числе лучших в России