В "Красной гвоздике" предоставляют более ста медицинских услуг

| Фото: gvozdika72.ru | Фото: gvozdika72.ru

В Тюменском оздоровительном центре "Красная гвоздика" широко используются современные технологии восстановительной медицины. Высококвалифицированные специалисты предоставляют клиентам более 110 видов медицинских услуг.

Набирает популярность методика пассивного подводного вертикального вытяжения позвоночника в терапевтическом минеральном бассейне, с уникальной по своему химическому составу среднетермальной минеральной водой. За 2018 год такое лечение прошли около 250 человек.

Оздоровительные программы основаны и на использовании уникальных природно-климатических ресурсов в сочетании с рекреационно-оздоровительными методиками, сообщает департамент социального развития Тюменской области.