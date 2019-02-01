Тюменский обком РКРП провел митинг у памятника Ленину

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Митинг против пенсионной, мусорной и других реформ состоялся в Тюмени 24 февраля. Организаторы - региональное отделение Российской коммунистической рабочей партии во главе с первым секретарем тюменского обкома РКРП Александром Черепановым.

На площади у памятника Ленину в 13 часов собрались около 60 человек: в основном, это представители РКРП, тюменского областного комитета РОТ ФРОНТа, МОД "Трудовая Тюмень", областного Совета РКСС, областного комитета Советских женщин.