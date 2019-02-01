Екатерина Юрлова-Перхт победила на чемпионате Европы по биатлону

| Фото: biathlonrus.com/ | Фото: biathlonrus.com/

Питерская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт одержала победу в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах, сообщает Союз биатлонистов России.

В отсутствии шведок Мону Брурсон и Ханны Оберг россиянка не оставила шансов преследовательницам. Уйдя в отрыв после второго огневого рубежа, россиянка в оставшейся части гонки лишь наращивала его, допустив всего один промах.

После финиша Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что хорошее выступление прибавляет уверенности в себе: "Рада, что удалось справиться со стрельбой. На последней стойке было волнение, хотя знала, что у меня довольно комфортное преимущество. С первым выстрелом не справилась из-за порыва ветра, а дальше все пошло нормально. Немного расстроило, что в гонке не участвовали шведки, всегда интересно соперничать с сильными спортсменками. Но любое хорошее выступление прибавляет позитивных эмоций".

Серебро в гонке преследования заработала белорусская биатлонистка Ирина Кривко, замкнула тройку призеров Надин Хорхлер из Германии.

Тюменка Виктория Сливко финишировала лишь на 27-й строчке, допустив два промаха на последнем огневом рубеже.

Благодаря победе Юрловой, сборная России вышла на второе место в общекомандном зачете чемпионата Европы, улучшив результат прошлого года (одна золотая, две серебряных и две бронзовых награды).