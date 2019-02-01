Капитальный ремонт улицы Одесской в Тюмени продолжится до ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Капитальный ремонт ул. Одесской в Тюмени в районе участка ул. Республики – ул. 50 лет Октября продолжится до 15 ноября 2019 года, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В рамках муниципального контракта предусмотрено переустройство инженерных коммуникаций в полосе отвода автомобильной дороги, устройство ливневой канализации, замена слоев оснований и покрытия дорожной одежды, ремонт и устройство недостающих тротуаров, устройство наружного освещения и остановочных пунктов, а также расширение проезжей части в местах пересечения с другими улицами, направленное на увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности дорожного движения.

Данные виды работ предусмотрены проектной документацией, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

Подрядная организация выполняет мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, устройству сетей ливневой канализации. В рамках выполнения строительно-монтажных работ предусмотрен вынужденный снос зеленых насаждений в количестве 70 штук.