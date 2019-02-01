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Обращаться с огнетушителем тюменцев научат в библиотеках

Общество, 16:47 25 февраля 2019

72.mchs.gov.ru | Фото: 72.mchs.gov.ru

В четырех библиотеках областного центра работают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне. На первой встрече в 2019 году тюменцам расскажут о мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности Тюмени.

После теоретической части пройдет практическое занятие по использованию огнетушителя: каждый из участников занятий самостоятельно попробует потушить условный очаг пожара.

Занятие в библиотеке на ул. Луначарского, 51/3 пройдет 26 февраля; в библиотеке на ул. Ватутина, 14/1 - 27 февраля; в библиотеке на ул. Камчатской, 1а - 28 февраля; в библиотеке на ул. Олимпийской, 20а - 1 марта. Начало занятий – в 11 часов.

Как отметили в городском департаменте безопасности жизнедеятельности, в 2018 году занятия по пожарной безопасности посетили 330 тюменцев.

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# профилактика пожаров

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