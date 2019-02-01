В Тюмени мошенник продал товар строительного магазина
Стажера строительного магазина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Магазин заключил договор с производственным предприятием о поставках отопительного оборудования. Поставка товара и списание денег осуществлялись по факту запроса представителей магазина.
27-летний фигурант ранее проходил стажировку на складе производственного предприятия и внимательно изучил схему поставок. Мужчина представился сотрудником данной организации и потребовал отгрузить радиаторы отопления якобы для строительного магазина. Полученный товар мужчина продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.
Полицейские задержали подозреваемого. Установлена причастность фигуранта еще к трем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.
Возбуждено уголовного дело.