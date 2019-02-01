В Тюмени мошенник продал товар строительного магазина

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Стажера строительного магазина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Магазин заключил договор с производственным предприятием о поставках отопительного оборудования. Поставка товара и списание денег осуществлялись по факту запроса представителей магазина.

27-летний фигурант ранее проходил стажировку на складе производственного предприятия и внимательно изучил схему поставок. Мужчина представился сотрудником данной организации и потребовал отгрузить радиаторы отопления якобы для строительного магазина. Полученный товар мужчина продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Полицейские задержали подозреваемого. Установлена причастность фигуранта еще к трем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовного дело.