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В Тюмени мошенник продал товар строительного магазина

Происшествия, 13:15 26 февраля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Стажера строительного магазина, подозреваемого в мошенничестве, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Магазин заключил договор с производственным предприятием о поставках отопительного оборудования. Поставка товара и списание денег осуществлялись по факту запроса представителей магазина.

27-летний фигурант ранее проходил стажировку на складе производственного предприятия и внимательно изучил схему поставок. Мужчина представился сотрудником данной организации и потребовал отгрузить радиаторы отопления якобы для строительного магазина. Полученный товар мужчина продал, а вырученные средства потратил на личные нужды.

Полицейские задержали подозреваемого. Установлена причастность фигуранта еще к трем аналогичным эпизодам. Общая сумма ущерба составила около 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовного дело.

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# мошенничество , строительные материалы

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