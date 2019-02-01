Губернатор Тюменской области поручил активизировать работу по реализации послания президента

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Активная работа по реализации инициатив, прозвучавших в послании президента Федеральному Собранию, ведется в правительстве Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора.

Глава региона расставил акценты на основных темах: модернизация экономики и инфраструктуры, повышение производительности труда, увеличение инвестиционного потенциала, улучшение делового климата, экологическая безопасность.

"Президент поручил увеличить ВВП на душу населения в полтора раза к середине следующего десятилетия. Перед нами стоят серьезные задачи. Для экономического рывка нам необходимо обеспечить опережающий темп роста производительности труда на основе новых технологий и цифровизации, сформировать конкурентоспособные отрасли. И это нужно сделать", – отметил губернатор.

Большой блок задач поставлен президентом по реализации социальных инициатив. Среди них решение демографических проблем, модернизация здравоохранения и образования, поддержка многодетных семей, пенсионная реформа, борьба с бедностью.

Но главный приоритет, по мнению Александра Моора, остается прежним — это повышение уровня благосостояния жителей, рост доходов, улучшение качества медицинских, образовательных и социальных услуг.

Губернатор акцентировал внимание членов президиума правительства еще на одной важной теме – создание научно-образовательного центра совместно с ХМАО-Югрой и ЯНАО. За последние полгода проведена значительная работа в этом направлении, и это, по мнению главы региона, заслуга большой команды единомышленников.

"Президент сказал, что первые пять научно-образовательных центров должны быть созданы в этом году. Три из них, в Тюменской, Белгородской областях и Пермском крае находятся в высокой степени готовности, и в этом году должны быть запущены. Это слова президента. Мы выходим на финишную прямую для подготовки всех необходимых документов и их подачи в Министерство науки и высшего образования. Ответственность возросла кратно, проект должен быть реализован", – резюмировал губернатор.