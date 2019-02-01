Воспитанники Луизы Носковой стали вторыми в Татарстане

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Команда тюменской областной спортивной школы по лыжным гонкам и биатлону Л. Н. Носковой заняла второе место на Всероссийских соревнованиях на приз заслуженного мастера спорта Федора Симашева, сообщили в пресс-службе ОСШОР.

Гонки прошли на родине выдающегося спортсмена в городе Заинске Республики Татарстан 20-24 февраля. Лидерство осталось за хозяевами соревнований – командой Татарстана, "бронза" - у Новосибирской области.

В гонке свободным стилем на 5 км среди девушек представительница ОСШОР Л.Н. Носковой Элина Гарафутдинова финишировала второй. Тюменки Анастасия Куликова и Татьяна Костюнина заняли пятое и седьмое места, Снежана Пелевина пришла десятой.

В спринте классическим стилем Элина Гарафутдинова заняла третье место. Снежана Пелевина и Татьяна Костюнина дошли до полуфинала.

Среди юношей в спринте тюменец Артем Жданов стал 11-м, Максим Лопатин занял 14-е место. В гонке на 10 км свободным стилем тюменец Александр Акуленко показал второй результат. Артем Жданов пришел 13-м, Максим Лопатин – 18-м.