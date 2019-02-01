Около трехсот дзюдоистов приедут на межрегиональный турнир в Тюмень

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

X Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 гг.р., посвященный памяти Фариды Гориновой, состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, 1) 3 марта.

Заявки на участие подали около 300 спортсменов из Хакасии, Пермского края, Оренбургской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Центр представят более 50 дзюдоистов.

Напомним, Фарида Горинова была директором СДЮСШОР "Центр дзюдо" с 2003 по 2009 годы. В 2006 годуспортивная школа получила статус олимпийского резерва.

С 2001 по 2009 гг. Ф.Ф.Горинова занимала должность секретаря Межрегиональной общественной организации "Федерация дзюдо "Урал-Западная Сибирь". Была отличником физической культуры, была награждена орденом Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ "За заслуги в развитии спорта".