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Школьные этапы "Живой классики" начались в Тюменской области

Общество, 12:43 27 февраля 2019

организаторов конкурса победитель регионального финала в Тюменской области 2018 года Петр Палатов | Фото: организаторов конкурса

Школьные этапы международного конкурса "Живая классика" для юных чтецов начались в школах Тюменской области, сообщают организаторы.

Их победители продолжат борьбу на муниципальном уровне, а те, кто покажет и на нем лучший результат, примут участие в региональном этапе.

Именно на нем определится лучший чтец области, который получит путевку в международный детский центр "Артек", где пройдет всероссийский отбор "Живой классики".

Напомним, у ребят уже позади классные этапы, на которых можно было поменять выбранный отрывок или прочесть его с листа. Выход на школьный этап помогает юному чтецу найти нового зрителя, посмотреть на других, может, более опытных участников и получить оценку своей работе со стороны.

Как рассказал победитель регионального финала в Тюменской области 2018 года, Петр Палатов, который побывал в "Артеке" на всероссийском этапе, но хотел бы попасть туда еще раз.

"Думаю, дойти до выступления на Красной площади мне помогли занятия художественным чтением, опыт участия в различных конкурсах. Большое влияние оказал и мой учитель в музыкальной школе — благодаря ей я разбирал свое произведение, ставил акценты. В этом году я тоже буду участвовать в "Живой классике", - поделился он.

Подробнее о конкурсе "Живая классика" можно узнать на сайте и в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook и Инстаграмм.

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# Живая классика , конкурсы , школьники

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