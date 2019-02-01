  • 27 февраля 201927.02.2019среда
  • USD65,6182
    EUR74,4898
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-западный

Пятнадцать магистрантов ТюмГУ стали стипендиатами фонда Потанина

Общество, 12:10 27 февраля 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пятнадцать магистрантов Тюменского государственного университета стали стипендиатами Благотворительного фонда Владимира Потанина. Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 20 тыс. рублей до окончания обучения в магистратуре, сообщает ТюмГУ.

В 2019 году в ТюмГУ стипендиатов фонда стало на треть больше. Всего к участию в стипендиальной программе Владимира Потанина были приглашены студенты магистратуры 75 ведущих вузов России. Интерес к конкурсу проявили 6 тыс. 286 человек, из них 3 тыс. 324 заявки прошли техническую экспертизу, включая проверку на плагиат.

По результатам заочной экспертизы во второй тур вышли 1 тыс. 998 человек, а победителями объявлены 500 магистрантов.

"Все стипендиаты продемонстрировали стремление к позитивным изменениям вокруг себя, многие из них уже имеют опыт добровольческой деятельности и проектирования, другие по окончании отборов отметили, что по-другому посмотрели на возможности участия в общественной жизни", - отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ , фонд Владимира Потанина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:43 27.02.2019Школьные этапы "Живой классики" начались в Тюменской области
12:21 27.02.2019Лучших знатоков иностранных языков определили в регионе
12:10 27.02.2019Пятнадцать магистрантов ТюмГУ стали стипендиатами фонда Потанина
11:26 27.02.2019Многодетная семья из Казанского района получит новый дом