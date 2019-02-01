Пятнадцать магистрантов ТюмГУ стали стипендиатами фонда Потанина

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пятнадцать магистрантов Тюменского государственного университета стали стипендиатами Благотворительного фонда Владимира Потанина. Победители будут получать ежемесячную стипендию в размере 20 тыс. рублей до окончания обучения в магистратуре, сообщает ТюмГУ.

В 2019 году в ТюмГУ стипендиатов фонда стало на треть больше. Всего к участию в стипендиальной программе Владимира Потанина были приглашены студенты магистратуры 75 ведущих вузов России. Интерес к конкурсу проявили 6 тыс. 286 человек, из них 3 тыс. 324 заявки прошли техническую экспертизу, включая проверку на плагиат.

По результатам заочной экспертизы во второй тур вышли 1 тыс. 998 человек, а победителями объявлены 500 магистрантов.

"Все стипендиаты продемонстрировали стремление к позитивным изменениям вокруг себя, многие из них уже имеют опыт добровольческой деятельности и проектирования, другие по окончании отборов отметили, что по-другому посмотрели на возможности участия в общественной жизни", - отметила генеральный директор фонда Оксана Орачева.