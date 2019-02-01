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На Ямале открыли часть зимников

Общество, 10:53 27 февраля 2019

89.mchs.gov.ru Зимние автодороги Уренгой – Красноселькуп и Салехард - Надым остаются закрытыми. | Фото: 89.mchs.gov.ru

Полноприводным автомобилям весом до 30 т разрешено передвижение по зимнику Лабытнанги – Мужи – Азов – Теги, сообщает ГУ МЧС России по Ямалу.

На зимней дороге Аксарка – Салемал – Панаевск -Яр-Сале также разрешено движение только полноприводным автомобилям до 30 т. В связи с погодными условиями зимняя автодорога Уренгой – Красноселькуп остается закрытой. Также запрещен проезд по зимнику Салехард - Надым.

Спасатели обращаются с призывом к жителям и гостям округа не выезжать на автозимник не убедившись, что он официально ни открыт, без необходимости не создавать очередь на КПП. Водители, которые выезжают на закрытые трассы рискуют собой и своими пассажирами, затрудняют подготовку зимников к открытию.

Напомним, на Ямале работает Единая картографическая система, с ее помощью можно узнать всю оперативную информацию о зимних дорогах округа.

Уточнить режим работы зимников также можно по круглосуточному телефону дорожной дирекции ЯНАО 8 (34922) 7-17-04.

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# ГУ МЧС России , зимники

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