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В Тюмени проверяют информацию по факту халатности водителя автобуса

Происшествия, 11:37 27 февраля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Информацию о том, что водитель одного из автобусов увез малолетнего ребенка, оставив его мать на остановке, проверяет руководство тюменского АО "ТПАТП № 1", сообщает пресс-служба администрации города.

Служебная проверка установила автобус, где предположительно произошел указанный в СМИ инцидент. С водителя и кондуктора затребованы письменные объяснения. Также будут изучены записи с видеорегистраторов, установленных в автобусе.

В случае подтверждения инцидента, а также отказа в помощи ребенку к водителю и кондуктору будут применены меры дисциплинарного характера.

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# автобусы , общественный транспорт , ТПАТП № 1 , халатность

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