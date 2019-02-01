На уроке цифры школьники научат роботов трудиться в зоопарке

| Фото: колледжа цифровых и педагогических технологий | Фото: колледжа цифровых и педагогических технологий

На Всероссийском "Уроке цифры" - "Искусственный интеллект и машинное обучение" школьники научат роботов трудиться в зоопарке, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

С 25 февраля по 1 марта 2019 года для школьников пройдет необычные уроки информатики.

Для учеников с 1 по 8 классы урок будет состоять из видеолекции и тренажера, на котором ребята будут обучать робота трудиться в зоопарке. Для того чтобы робот мог отличить животных друг от друга и правильно их кормить, школьникам предстоит очистить данные, разметить их, определить размер выборки, выбрать эффективный алгоритм для проверки и провести фичеринжиниринг, то есть ранжировать данные по определенным признакам. Все эти шаги выполняются в игровой форме.

Тренажер для старшеклассников – это графический симулятор, в нем ученик видит основные этапы работы с моделью машинного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, улучшение модели по мере прохождения, изменение результатов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

"Урок цифры", который прошел в декабре, вызвал живой отклик со стороны детей, учителей и их родителей. Благодаря поддержке руководства школ, органов власти миллионы школьников смогли узнать об информационных технологиях. Очень рассчитываем, что и "Урок цифры" по искусственному интеллекту получит не меньший охват. Тем более что искусственный интеллект – тема не только увлекательная, но и очень полезная для жизни в цифровую эпоху", - рассказал генеральный директор организации "Цифровая экономика" Евгений Ковнир.

Всего, по данным российского минпросвещения, более 6 млн школьников стали участниками проекта "Урок цифры", который стартовал по всей стране 25 февраля.

Для школьников "Урок цифры" — это возможность получить знания от ведущих технологических компаний: фирмы "1С", Яндекса, Лаборатории Касперского, Кодвардса и Mail.Ru Group и других.

Каждый урок посвящен определенной теме и позволяет школьникам с 1 по 11 классы в игровой форме узнать все о цифровых технологиях и основах программирования. Занятия от представителей ведущих технологических компаний будут проводиться один раз в месяц в течение недели до конца учебного года.

Попробовать свои силы на "Уроке цифры" не только в школе, но и в любое удобное время можно самостоятельно по ссылке: урокцифры.рф.