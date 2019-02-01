Акция #ТрассыБезДТП продолжается на границах региона

| Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области | Фото: Управление ГИБДД по Тюменской области

Акция #ТрассыБезДТП пройдет на границе Курганской и Тюменской областей на федеральной автодороге Курган – Тюмень 28 февраля, сообщает региональная госавтоинспекция.

На трассе Екатеринбург – Тюмень между Тюменской и Свердловской областями в рамках совместной акции руководители ГИБДД сопредельных Тугулымского и Тюменского районов Николай Кондратьев и Игорь Журавлёв организовали общественную приемную 27 февраля. В ней приняли участие более 50 водителей легкового транспорта и дальнобойщиков. Волонтеры вручили водителям памятки по безопасности дорожного движения, подписали призывы на плакатах #ТрассыБезДТП.

Мероприятие поддержала госавтоинспекция Ханты-Мансийского округа, проводя акцию на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

В 2019 году на федеральных автодорогах региона число ДТП выросло почти в полтора раза. В январе зарегистрировано 41 ДТП, в котором погибли 11 человек, 68 получили ранения. Превышение скорости движения, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона и правил дорожного движения в местах проведения дорожных работ являются основными причинами аварийности.