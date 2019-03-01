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Ученики областной физматшколы вышли в финал всероссийской олимпиады

Общество, 17:05 01 марта 2019

media.kpfu.ru | Фото: media.kpfu.ru

Тюменские школьники прошли в заключительный этап всероссийской олимпиады по французскому языку, экономике и физике. Все финалисты – ученики областной физико-математической школы, сообщает региональный департамент образования и науки.

При этом на олимпиаде по французскому языку, которая проводится среди учеников 9-11 классов, Тюменскую область представит самый юный участник – семиклассник Жан-Франсуа Дюге. На региональном этапе он выполнил 85 % заданий, набрав больше баллов, чем в среднем по стране.

На олимпиаду по экономике, которая пройдет в Москве с 23 по 28 марта, впервые отправятся сразу пятеро ребят: Никита Козлов, Егор Афанасьев, Михаил Тутанов, Алексей Белоножко и Даниил Белов.

На заключительный этап олимпиады по физике, которая будет проходить в Томске с 5 по 10 апреля, поедут Герман Кузнецов и Иван Дорошенко.

Добавим, что в течение марта станут известны проходные баллы по остальным предметам. Федеральные этапы всероссийской олимпиады продлятся до конца апреля.

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# Всероссийская олимпиада школьников , олимпиады , школьники

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