Прокуратура напомнила тюменцам об ответственности при проведении митингов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организатор публичного мероприятия обязан подать в орган исполнительной власти субъекта или орган местного самоуправления уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке и в сроки, установленные седьмой Федеральным законом, а также обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, сообщает региональная прокуратура.

Уполномоченный орган обязан довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о его проведении обоснованного предложения об изменении места или времени проведения публичного мероприятия, а также об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям Федерального закона.

Ответственность за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция указанной статьи в качестве одного из видов административных наказаний предусматривает административный арест на срок до 30 суток.

Законодательством предусмотрены и иные меры ответственности за совершение правонарушений и преступлений в указанной сфере. Статьей 212.1 Уголовного кодекса установлена уголовная ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, предусматривающая в качестве наказания до 5 лет лишения свободы.