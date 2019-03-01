Прокуратура: в исправительной колонии Ишима выявлены нарушения
| Фото: архив Исправительная колония № 6 Ишима
Нарушение требований режима, медико-санитарного обеспечения и трудовых условий выявлены в исправительной колонии № 6 Ишима, сообщает региональная прокуратура.
В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области будет подготовлено представление об устранении нарушений.
На приеме осужденные рассказали сотрудникам прокуратуры о том, что несогласны с приговорами судов, пожаловались на недостаток медицинского обеспечения и действий сотрудников колонии.
Наказание в ишимской колонии отбывают более 1 тыс. 150 осужденных, ранее содержавшихся в местах лишения свободы, за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.