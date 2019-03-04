Тюменцы сохранили лидерство на международном кубке по "Брейн-рингу"

| Фото: личная страница Романа Рзаева "ВКонтакте" | Фото: личная страница Романа Рзаева "ВКонтакте"

Тюменская команда Романа Рзаева одержала очередную яркую победу на международном кубке НТВ по "Брэйн рингу". На последней игре, которая вышла в эфир 3 марта, тюменцы обыграли команду Беларуси, сохранив тем самым статус Лидера турнира.

Комментируя итоги игры, капитан команды Роман Рзаев назвал очередную победу большим достижением.

"Мы под большим впечатлением от игры. Нам удалось победить очень сильного соперника - команду Беларуси. Вместе мы выдержали и все-таки сделали этот важный рывок. Кроме того, наша команда установила своеобразный рекорд – в этом турнире никто больше трех игр подряд не выигрывал", - рассказал он в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия".

Напомним, "Кубок 25-летия НТВ по Брэйн рингу" представляет собой чемпионат мира в формате серии из 15 игр, где участвуют 35 команд из 12 стран. Турнир проходит в формате гонки за лидером. Сначала победившая в отборочном туре команда из зала вызывает на ринг команду из Высшей лиги. Далее победитель этого боя играет с лидером турнира в "Битву титанов". По ее итогам победитель становится лидером турнира, а проигравший остается в Высшей лиге.

3 марта соперниками тюменцев стали представители Беларуси, которые в отборочном бою оказались сильнее команды Молдовы.

В первом бою "Битвы титанов" тюменцы выиграли со счетом 5:2. Удачным для команды Романа Рзаева стал и второй бой - победа со счетом 5:4.

"Поздравляю команду Тюмени! Вы - настоящие лидеры нашего турнира", - прокомментировал ведущий передачи Андрей Козлов в завершении программы.

В составе тюменской команды сыграли Роман Рзаев, Евгений Артемов, Владислав Тарасов, Святослав Косович, Майя Косович и Михаил Попов.

Следующая игра состоится в эфире канала НТВ 10 марта.

Любовь Голышева