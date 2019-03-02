Роспотребнадзор изъял около четырехсот тонн некачественного мяса в прошлом году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 400 тонн некачественного мяса забраковали сотрудники Роспотребнадзора в 2018 году, сообщается на сайте ведомства.

Всего было исследовано около 150 тыс. проб мяса и продуктов его переработки на соответствие установленным требованиям. В течение года реализация мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность, выявлялась на каждом третьем проверенном объекте.

По всем фактам выявляемых нарушений Роспотребнадзором приняты меры, в том числе наложены штрафы на общую сумму свыше 146 млн рублей.