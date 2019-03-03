Российские автомобили занесут в открытую базу данных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне, предлагает создать Министерство внутренних дел. Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов, сообщает РИА Новости.

Документ представляет собой поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств", который вступит в силу 4 августа. Предполагается, что реестр станет отдельной системой. Любой желающий сможет запросить бесплатную выписку через портал госуслуг и получить сведения о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности двигателя автомобиля, а также о числе собственников и о том, когда они владели этой машиной.

Личные данные (имя и фамилия, ИНН, номер паспорта, СНИЛС и адрес регистрации), номер паспорта автомобиля и сведения о расположении руля будут доступны только сотрудникам полиции, прокуратуры, следователям, судьям, служащим налогового и таможенного ведомств.

Сейчас в России зарегистрировано более 60 млн транспортных средств. Данные о них содержатся в федеральной информационной системе ГИБДД, но у жителей страны доступа к ней нет.