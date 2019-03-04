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Воспитанницы "Тюмень-дзюдо" стали призерами открытого турнира

Спорт, 13:04 04 марта 2019

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Бронзовыми призерами IV Открытого турнира по дзюдо стали воспитанницы тренера Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". Соревнования прошли в детско- юношеской спортивной школе "Тура" 2 марта, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Три бронзовые медали завоевали воспитанницы тренера Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Анастасия Зубань в весе до 36 кг, Валерия Носова в весе до 44 кг и Александра Мосолова в весе до 52 кг.

Участницами турнира, посвященного Международному женскому дню, стали более 140 спортсменок из Новосибирской, Омской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Хакасия. В ДЮСШ "Тура" боролись девушки 2005-2007 годов рождения и девочки 10-11 лет.

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# дзюдо , центр олимпийской подготовки Тюмень-дзюдо

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