Лучших среди дзюдоистов двух регионов выявил турнир в Упорово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять кубков и около 120 медалей вручили победителям и призерам открытого турнира по дзюдо на призы главы Упоровского района 2 марта.

135 юношей и девушек 2004 – 2009 годов рождения из Тюменской и Курганской областей стали участниками турнира. Соревнования проходили в трех возрастных группах в 39 весовых категориях.

Самое большое число золотых медалей завоевали представители Тюмени и с. Мокроусово – по семь первых мест, детско-юношеских спортшкол Лебяжьевской, Курганской области и Упоровской – по пять первых мест. Кубки в своих возрастных группах получили: "За волю к победе" Адам Келигов из Упорово и Матвей Ерёмкин из Лебяжье; "За лучший бросок" - тюменец Сергей Прохоров и Денис Барауля, Упорово; "За лучшую технику" - Егор Зуев, с. Мокроусово Курганской области.

Турнир проводился второй раз, и география его участников расширяется, об этом сказал на открытии глава Упоровского района Леонид Сауков.

"Приятно, что в этом году среди участников не только воспитанники нашей детско-юношеской спортивной школы, но и дзюдоисты из соседних городов, Тюмени и сел Курганской области. Развитие этого вида спорта мы будем продолжать. Сейчас почти готов проект реконструкции спорткомплекса "Ладья", по которому через год-два для занятий борьбой у ребят будет отдельное помещение", - рассказал он.

Победителям и призерам турнира вручили медали, почетные грамоты и ценные призы: костюмы, рюкзаки и спортивные аксессуары.

Ирина Кургузова