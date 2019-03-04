Лучших водителей снегоуборочной и грузовой техники определили в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Имена шести лучших водителей снегоуборочной и грузовой техники назвали в Тюмени. В конкурсе профмастерства среди водителей и механизаторов состязались более 20 мастеров вождения, сообщает администрация Тюмени.

Участникам предстояло пройти три этапа: сдать теоретический экзамен по знаниям правил дорожного движения, преодолеть полосу препятствий с выполнением основных упражнений, таких как "змейка", движение передним и задним ходом, "заезд в гараж" и "горка", а также продемонстрировать мастерство и скорость в погрузке и вывозе снега.

Практическая часть соревнований прошла очень зрелищно, конкурсанты показали, какой изящной может быть большегрузная техника под управлением опытного водителя.

По итогам конкурса были выбраны победители и призеры. В номинации "Лучший машинист фронтального погрузчика" первое место занял Василий Мыкало, вторым стал Юрий Шиморин, третье место у Сергея Екимова.

В номинации "Лучший водитель трактора МТЗ" первое место завоевал Владимир Виссарионов, на втором - Сергей Лях, третье место занял Сергей Екимов. Победители и призеры получили грамоты и денежные премии.

"От квалификации, опыта водителя в нашей работе зависит очень многое. Ежегодно техника становится сложнее, количество автотранспорта на дорогах увеличивается, а значит и уровень знаний водителей должен повышаться", – отметил инженер транспортной службы "Тюменьгормост" Валерий Титов.