О профилактике кори тюменцам расскажут по горячей линии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Горячая линия, посвященная вопросам профилактики кори, пройдет в региональном управлении Роспотребнадзора с 4 по 18 марта, сообщает ведомство.

Специалисты по телефону 8 904 492 92 30 расскажут о вакцинации и мерах, которые необходимо предпринять при возможном контакте с заболевшим. Также сотрудники управления предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции.

Часы работы горячей линии: понедельник - четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 16 часов 45 минут; перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

В муниципальных районах области работают горячие линии в территориальных отделах управления.