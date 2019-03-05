Наркологи: подростков пытаются пристрастить к новой "дури"

| Фото: Минздрав России | Фото: Минздрав России

Врачи готовы помочь родителям узнать о вредных привычках детей. В Тюменской области в тестовом порядке проходит проверка подростков на наличие никотина, насвая, курительных смесей. Как рассказала руководитель детской наркологической службы областного наркодиспансера Наталья Михайловская, тест будет положительным, даже спустя 10 дней после приема.

"Детей, которые употребляют снюс и насвай, достаточно много. Причем нередко это дети, которые занимаются спортом. На сегодня у нас достигнута предварительная договоренность с департаментом по спорту и молодежной политике о проведении таких тестирований в спортивных организациях", - отметила она.

Родителям напоминают, что стоит обратить пристальное внимание на ребенка, если он внезапно стал более активным, эмоциональным, часто меняет тему разговора, не может долго заснуть.

Врач психиатр-нарколог высшей категории, заведующая диспансерным отделением областного наркологического диспансера Оксана Конищева уточнила, что при длительном приеме проявляются нарушения сердечного ритма, возможно развитие инфаркта миокарда, галлюцинации, бредовые расстройства, судорожные состояния по типу эпилепсии.

Поскольку статуса наркотического вещества у насвая нет, борьба с ним пока сводится к разъяснительной работе.

"Насвай может быть формой для употребления любого вида наркотиков, и мы, наркологи, бьем тревогу из-за того, что молодые люди им интересуются. Участились случаи употребления насвая школьниками. Волнуются родители, потому что видят, как меняются их дети. Обращают на это внимание и учителя. Но пока этот вопрос не будет решен на законодательном уровне, принять какие-то радикальные меры трудно, ведь это вещество официально не является наркотиком", - сказала Оксана Конищева.

Казалось бы, чем может привлечь подростка дурно пахнущее вещество из куриного помета? Ребят тошнит, рвет, изо рта невыносимо воняет, на губах появляются пузыри и язвы, но синдром толпы берет свое: желание быть как все пересиливает даже отвращение. Чтобы избежать появления язв на губах и болей в животе, тинейджеры, заложив вещество за губу, стараются не глотать обильно выделяющуюся слюну и постоянно ее сплевывают. Такое малоприятное поведение подростков – первый признак употребления насвая. Врачи отмечают, что в состав насвая также входит гашеная известь, зола различных растений, смесь из верблюжьего кизяка. В основном, смесь распространяется через Интернет. Родителям школьников стоит проверять все сайты, которые посещает ребенок.