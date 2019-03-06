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Кассир тюменского банка похитила около двух миллионов рублей

Происшествия, 11:25 06 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За присвоение более 1,8 млн рублей в Тюмени осудят кассира одного из банков. Похищенные деньги сотрудница финансовой организации потратила на погашение кредитов в других банках, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2018 года у банка была отозвана лицензия и назначена временная администрация. Недостачу обнаружила ревизия. В счет возмещения ущерба более 1 млн рублей внес сын подозреваемой сотрудницы. На оставшуюся сумму заявлен гражданский иск.

Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд. Кассиру грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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# банки , кредиты , присвоение , прокуратура , уголовное дело

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