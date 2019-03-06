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Жительница Югры шантажировала девушку интимными снимками

Происшествия, 18:32 06 марта 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

30-летняя безработная жительница Югры вымогала деньги у девушки, угрожая выложить интимные фотографии, сообщает управление МВД России по ХМАО-Югре.

Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой к ответственности злоумышленницу, которая вымогала у нее деньги.

Правоохранители выяснили, что 30-летняя неработающая женщина под чужим никнеймом в социальной сети требовала от жительницы окружной столицы 5 тыс. рублей. В противном случае злоумышленница грозилась обнародовать фотографии интимного содержания в Интернете.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.

Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# вымогательство , Интернет , интимные фото , полиция , происшествия

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