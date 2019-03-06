Жительница Югры шантажировала девушку интимными снимками
30-летняя безработная жительница Югры вымогала деньги у девушки, угрожая выложить интимные фотографии, сообщает управление МВД России по ХМАО-Югре.
Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой к ответственности злоумышленницу, которая вымогала у нее деньги.
Правоохранители выяснили, что 30-летняя неработающая женщина под чужим никнеймом в социальной сети требовала от жительницы окружной столицы 5 тыс. рублей. В противном случае злоумышленница грозилась обнародовать фотографии интимного содержания в Интернете.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Женщине грозит до четырех лет лишения свободы.
Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.