Тобольские вокалисты стали лауреатами международного конкурса

| Фото: Центр искусств и культуры Тобольска | Фото: Центр искусств и культуры Тобольска

Вокальный ансамбль "Раздолье" и коллектив академического пения "Ассоль" признаны лауреатами международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества "Источник вдохновения" в Тюмени 1-3 марта, сообщает администрация Тобольска.

Вокальный ансамбль "Раздолье" стал лауреатом I степени в номинации "Народный вокал". Ансамбль "Ассоль" взял сразу два лауреатства I степени в номинации "Академический вокал" в возрастных категориях 10-12 лет и 13-15 лет.

В номинации "Эстрадный вокал" в личных выступлениях лауреатами стали Виолетта Бобейка, Алиса Сергеева, Арина Пуртова, Елизавета Турочкина. Руководитель ансамблей Наталья Новикова была награждена дипломом "За лучшую педагогическую работу".