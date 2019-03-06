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Учителя, приехавшие на работу в села, получат по миллиону рублей

Общество, 19:16 06 марта 2019

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

1 млн рублей единовременно выплатят учителям, которые отправятся работать в села и малые города в рамках программы "Земский учитель", сообщает Министерство просвещения РФ.

В Тюменской области не первый год действует система социальной поддержки педагогов, ориентированной на закрепление молодых специалистов на селе. Им предоставляют служебное жилье, возмещают расходы на оплату коммунальных услуг. В селах строят новые дома, в которых и выделяют служебные квартиры.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе регионального департамента образования и науки, ежегодно на работу в сельских образовательных учреждениях области устраиваются около 150-170 молодых специалистов.

Вместе с тем, как сказали в ведомстве, вопрос закрепления высокопрофессиональных педагогов в сельских удаленных школах не теряет своей актуальности. "Дефицита кадров нет, но ежегодно часть педагогов уходит на заслуженный отдых, им на смену приходят молодые выпускники педагогических вузов Тюменской области. Запуск программы "Земский учитель" будет способствовать закреплению кадров на селе", — заключила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Министерство просвещения РФ уже включилось в подготовку к реализации программы "Земский учитель". Отметим, единовременная компенсационная выплата учителю – участнику программы "Земский учитель" — в 1 млн рублей освобождена от НДФЛ. Такое решение приняло правительство РФ.

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# образование , общество , социальная поддержка , Тюменская область , учителя

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